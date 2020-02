Empfehlung - Gymnasiallehrer helfen an Grafschafter Grundschulen aus

Nordhorn Birgit Frost, Elternratsvorsitzende am Gymnasium Nordhorn, weiß, dass Gymnasien rechnerisch gut versorgt sind. Daher muss die Schule am Stadtring seit Jahren Lehrkräfte an andere Schulen abordnen, um dort Notstände zu verhindern. Kollegen haben sich freiwillig gemeldet, um zu helfen. Damit fehlen diese Lehrkräfte aber am Gymnasium. Besonders ärgert es Birgit Frost, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Abordnung zu beenden, wenn kurzfristig die Lehrkräfte an der eigenen Schule gebraucht werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gymnasiallehrer-helfen-an-grafschafter-grundschulen-aus-345404.html