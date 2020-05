Gutscheinportal hilft dem Handel

In schwierigen Situationen sind pfiffige Ideen gefragt. Um dem lokalen Handel und der Gastronomie in der Corona-Krise kurzfristig zu Einnahmen zu verhelfen, haben die Grafschafter Nachrichten in Partnertschaft mit der Kreissparkasse Nordhorn die Gutscheinplattform www.echt-grafschaft.de online geschaltet. Innerhalb weniger Tage entwickelte sich dort eine rege Aktivität. Mehr als 90 Betriebe haben sich bereits angemeldet und belegen so die Akzeptanz dieser Idee. Kunden können dort Gutscheine dieser Firmen im Wert zwischen 10 und 250 Euro erwerben. Die Betriebe haben so die Möglichkeit, in dieser schwierigen Phase Umsätze zu generieren. Landrat Uwe Fietzek und mehrere Bürgermeister begrüßen die Initiative der GN ausdrücklich und appellieren an die Grafschafter, sie zu unterstützen.

Mitmachen ist für Betriebe und Kunden gleichermaßen unkompliziert. Unternehmen können sich auf der Seite www.echt-grafschaft.de kostenlos anmelden. Kunden, die ihre Stamm- und Lieblingsgeschäfte unterstützen wollen, tun dies sicher und bequem von ihrem Zuhause aus. Dazu besuchen sie die Website www.echt-grafschaft.de und erwerben Gutscheine. „In Zeiten wie diesen ist es wichtig, uns gegenseitig zu unterstützen und die lokale Wirtschaft so gut es geht am Laufen zu halten“, erklärt GN-Verlagsleiter Matthias Richter. Ziel der Aktion sei es, die Handelsvielfalt in der Grafschaft zu erhalten: „Es wäre traurig, wenn viele Unternehmen in der Region nach der Corona-Krise nicht mehr da wären“, betont Richter.

Die GN haben sich zum Ziel gesetzt, dem nach Kräften entgegenzuwirken. Jeder, der mitmacht, unterstützt mit seinem Gutschein genau das Geschäft, das ihm am Herzen liegt. Die Gutscheine behalten drei Jahre Gültigkeit. Natürlich eignen sich die Gutscheine hervorragend als Geschenk für Freunde und Bekannte.

Als Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn haben wir ein ureigenes Interesse an einer florierenden Wirtschaft. Darum unterstützen wir gerne diese besondere Form der digitalen Hilfe. Sparkassen-Vorstand Norbert Jörgens

Die Kreissparkasse und die GN sind Partner beim Gutschein-Portal echt.grafschaft.de. Sparkassen-Vorstand Norbert Jörgens nennt die Gründe für das Engagement:

„Anfang vergangenen Jahres hatten wir gemeinsam mit den Grafschafter Nachrichten die Initiative ‚Grafschafter Servicehelden‘ ins Leben gerufen. Rund 130 Unternehmen, Einzelhändler und Dienstleister stellten sich nicht nur den Kundenbewertungen, sondern nutzten die Chance, ihr Angebot den Grafschaftern vorzustellen. Die Aktion war ein voller Erfolg und traf den Nerv der Zeit. Nun kommt es mit der Initiative ‚echt-grafschaft.de‘ zu einer Art Fortsetzung. Die Corona-Pandemie verlangt uns allen viel ab. Insbesondere für die Grafschafter Unternehmen ist es ein tiefer Einschnitt. ‚echt-grafschaft.de‘ kann einen Teil dazu beitragen, dass sie gut durch die Krise kommen. Als Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn haben wir ein ureigenes Interesse an einer florierenden Wirtschaft. Darum unterstützen wir gerne diese besondere Form der digitalen Hilfe.“