Gutachter empfehlen Modellprojekt Mobilfunk im Grenzraum

Kritik an der unzureichenden Mobilfunkversorgung in der Grafschaft gibt es seit Jahren. Gründe für die „Funklöcher“ listet jetzt ein vom Landkreis in Auftrag gegebenes Gutachten auf. Es empfiehlt unter anderem ein grenzüberschreitendes Modellprojekt.