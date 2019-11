Empfehlung - Gutachten: Nordhorner Eissporthalle ist sanierungsfähig

Nordhorn An die Sanierung der Dachkonstruktionen würde sich voraussichtlich eine Gesamtsanierung der Halle anschließen, erklärte Uwe Fietzek, Landrat der Grafschaft Bentheim, bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Die Kosten liegen laut Fietzek bei zwischen 4 und 5,6 Millionen Euro. Ob die Halle saniert wird, ist eine Entscheidung der Politik. Die Verwaltung hat noch keinen Vorschlag erarbeitet. Laut Fietzek kommt eine alleinige Finanzierung durch den Landkreis nicht in Frage, so die persönliche Meinung des Landrates.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gutachten-nordhorner-eissporthalle-ist-sanierungsfaehig-329149.html