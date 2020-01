Empfehlung - Gunda Gülker-Alsmeier zur Kreisrätin gewählt

Nordhorn Landrat Uwe Fietzek hob in seiner Vorstellungsrede die große Loyalität und das gute Ansehen innerhalb der Kreisverwaltung und in der Bevölkerung hervor. Gunda Gülker-Alsmeier fing 1989 als Diplom-Psychologin in der Familienberatungsstelle des Landkreises an und wurde 2006 deren Leiterin. 2009 stieg sie zur Fachbereichsleiterin „Familie und Beratung“ auf. Von da an war sie für rund 150 der insgesamt 820 Mitarbeiter des Landkreises verantwortlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gunda-guelker-alsmeier-zur-kreisraetin-gewaehlt-341179.html