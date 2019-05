Grüne wollen Grafschaft erblühen lassen

Nordhorn Mit der Aussaat von Blumenbomben starteten die Grafschafter Grünen auf dem Naturlandhof Hüseman in Nordhorn-Hesepe in die letzte Phase des EU-Wahlkampfes. „Die aus Ton, Erde und Saatgut bestehenden mehreren tausend Blumenbomben werden wir bei unserer Standarbeit in den Kommunen und beim Haustürwahlkampf verschenken und um Aussaat bitten“, sagte die Vorsitzende des Kreisverbandes, Friedhild Füser. Die Grünen hoffen auf Verteilung in Vorgärten, auf den Grünflächen der Dörfer, Städte und Landgemeinden in der gesamten Grafschaft. Vorstandsmitglied Everhard Hüseman sagte: „Wir werden damit nicht wesentlich die Flora verändern, möchten aber ein deutliches Zeichen setzen für die Notwendigkeit eines bunten und vielfältigen Lebensraumes für Mensch und Tier.“

Claudia Middelberg, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, betonte: „Die unterschiedlichen Blumensamen stehen für ein buntes und vielfältiges Europa und seiner Bürgergesellschaften. Sie brauchen für ihr Wachstum allerdings den guten Boden der europäischen Grundrechte und keine einfachen intolerant-giftigen Nährlösungen.