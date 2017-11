Großer Vechtetal-Kalender für 2018 ist erhältlich

Eine Auswahl an Fotos von „Alten Berufen in der Grafschaft Bentheim“ aus dem Fotowettbewerb der Grafschafter Sparkassenstiftung bietet der neue Vechtetal-Kalender 2018 der Kreissparkasse Nordhorn. Er ist ab sofort in allen Geschäftsstellen erhältlich.