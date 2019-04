Großeinsatz in Getelo: Taschentuch statt gefährlichem Stoff

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.

Getelo Die Sorgen eines Ehepaars, das am Sonntag eine Tüte mit einem weißen Stoff an ihrem Fahrradträger gefunden hatte (die GN berichteten), waren unbegründet: Die Untersuchung der Polizei ergab, dass es sich um etwas ganz und gar Ungefährliches handelte – ein Taschentuch mit einem persönlichen Gruß. Dies teilte die Polizei am Montagmorgen in einer Pressemitteilung mit.

Das Ehepaar war durch den Vorfall beim Unternehmen Emsland-Stärke in der vergangenen Woche misstrauisch geworden, als sie nach einem Fahrradausflug die Tüte mit der weißen Substanz fanden.