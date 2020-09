Grenzüberschreitende Müllsammelaktion am „World Cleanup Day“

Grafschaft Die Vereine „Wirtschaftsjunioren Noabers“ und „Junior Chamber International (JCI) Almelo“ rufen im Rahmen des „World Cleanup Day“ zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion am Samstag, 19. September, auf. In verschiedenen Gruppen soll am Samstagvormittag in der Region zwischen Nordhorn und Almelo Müll gesammelt und damit ein Zeichen für eine saubere und müllfreie Umwelt gesetzt werden, so die Organisatoren. „Als grenzüberschreitender Kreis in der Region Grafschaft Bentheim/Twente mit deutschen und niederländischen Mitgliedern möchten wir auch in Zeiten von Corona unser gesellschaftliches Engagement fortsetzen. Der ,World Cleanup Day‘ bietet für jeden eine tolle Gelegenheit, einen Beitrag dazu zu leisten. In kleinen Gruppen wird an frischer Luft die Umwelt gesäubert – das ist auch in Zeiten von Corona möglich“, so Sophie Zapf, Projektmitglied bei den „Wirtschaftsjunioren Noabers“.

Der „World Cleanup Day“ ist eine weltweite Bewegung gegen die Vermüllung des Planeten und für mehr Stadtsauberkeit. Im Jahr 2019 haben den Organisatoren zufolge über 20 Millionen Menschen in 180 Ländern daran teilgenommen und sich bei Aufräumaktionen gemeinsam für weniger Müll auf der Erde eingesetzt. Interessierte können sich bis zum 15. September per E-Mail an info@jciwjnoabers.de für die Aktion anmelden. Weitere Informationen auf www.worldcleanupday.de.