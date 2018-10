Empfehlung - Grenzgeschichten: Schmuggel und Brief an Hitlers Schwester

Nordhorn 1939 in Nordhorn: Der junge Niederländer Johann soll interniert werden – und das, obwohl er die deutsche Juliana heiraten will. Es sind vergebliche Mühen: Johann wird wie viele andere Niederländer gefangen genommen. Juliana setzt alle Hebel in Bewegung, um ihn zu befreien; schreibt schließlich sogar einen Brief an Paula, die Schwester Adolf Hitlers. Die sichert ihr Johanns Freiheit zu – sollte er als deutscher Soldat an die Front gehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grenzgeschichten-schmuggel-und-brief-an-hitlers-schwester-263446.html