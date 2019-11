Empfehlung - Bei der Jobsuche auch ins andere Land blicken

Nordhorn Ob er gerne in Deutschland arbeiten würde, wird der junge Mann, vermutlich ein Schüler, gefragt. Er lächelt freundlich, bleibt aber zurückhaltend. Jobs in Deutschland seien ja nicht so gut bezahlt und die Sprache beherrsche er auch nur halb, sagt der Niederländer. Aber wenn es nicht anders gehe – klar, dann würde er auch eine Stelle in Deutschland annehmen. Diese Antwort aus einer Umfrage, die auf der Videowand im Manz-Saal des NINO-Hochbaus zu sehen und zu hören ist, sei geradezu typisch für die derzeitige Lage auf dem deutsch-niederländischen Arbeitsmarkt, meint Franz-Josef Sickelmann, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung im Bereich Weser-Ems.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grenze-soll-auch-auf-dem-arbeitsmarkt-fallen-328846.html