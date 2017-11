Empfehlung - Grenze dicht: Polizei sucht Drogen- und Verkehrssünder

Gildehaus. Die Polizei hat am Donnerstagvormittag den Autobahngrenzübergang in Gildehaus abgeriegelt. Polizisten und Zollbeamte nahmen Fahrer und deren Autos und Lastwagen ins Visier. „Der Verkehr wird vollständig abgeleitet“, erklärt Polizeisprecher Marco Ellermann. Während Zöllner und Bundespolizisten Autos auf Verbotenes durchsuchten, kontrollierten Experten der Landespolizei Lastwagen und deren Ladung. Marco Ellermann schätzt, dass bis zu 3000 Fahrzeuge im Laufe der Kontrollaktion über den Rastplatz geleitet wurden. Schnell sind die Beamten fündig geworden. „Ein extremes Beispiel war ein Sprinter. Das ganze Fahrzeug war verrostet, die Achsen waren kurz davor durchzubrechen“, berichtet Ellermann. Noch an Ort und Stelle ist der Sprinter, der voll beladen mit Windeln war, stillgelegt worden. Nach und nach füllte sich der Rastplatz mit Fahrzeugen, die endgültig, oder zumindest vorläufig, nicht weiterfahren dürfen. Die Kontrolleure betonen, dass es ihnen nicht darum ginge, Strafzettel zu schreiben. Vielmehr sollen tickende Zeitbomben aus dem Verkehr gezogen werden. Über „große Fische“, die den Beamten ins Netz gegangen sind, ist bislang nichts bekannt geworden. Die Polizei will die Ergebnisse der Kontrolle noch bekannt geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grenze-dicht-polizei-sucht-drogen-und-verkehrssuender-214836.html