/ Lesedauer: ca. 4min Grafschaftern einen „Kompass“ fürs Krisenmanagement bieten

Mit Zuschuss- und Kreditprogrammen wollen Bund und Land die Wirtschaft in der Krise stützen. Aber welches Programm ist das richtige? Welche Hilfe kann ich in Anspruch nehmen? Das haben sich in den vergangenen Wochen viele Grafschafter Unternehmer gefragt.