Grafschafter Züchter bei Tierschau in Lingen erfolgreich

Die Tierschau Emsland-Grafschaft Bentheim fand dieses Jahr erstmalig in den Emslandhallen in Lingen statt (die GN berichteten). Mit dabei waren auch einige Grafschafter Schäfer mit ihren Tieren, die einen kleinen Einblick in die Rassenvielfalt gaben.