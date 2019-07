Empfehlung - Grafschafter Wald:Probleme durch Trockenheit und Borkenkäfer

EngdenWer viel mit dem Auto unterwegs ist oder seinen Sonntagsspaziergang bevorzugt durch das nächste Wäldchen legt, dem sind die vielen braunen und abgestorbenen Kronen sicherlich schon aufgefallen. Nicht erst seit der Ausgabe der Talkshow „hart aber fair“ im Ersten am Montagabend der vergangenen Woche ist klar, dass derzeit so manches in vielen Wäldern im Argen liegt. Das sieht auch in der Grafschaft Bentheim nicht anders aus, wenn der Landkreis mit rund 14 Prozent bewaldeter Fläche auch weit unter dem bundesweiten Durchschnitt von etwa 33 Prozent liegt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-waldprobleme-durch-trockenheit-und-borkenkaefer-309299.html