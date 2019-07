Empfehlung - Grafschafter Vodafone-Kunden klagen über Glasfaserprobleme

Nordhorn „Die Situation ist seit Monaten katastrophal“, urteilt ein Vodafone -Kunde aus der Grafschaft Bentheim in einem Forum des Internet- und Mobilfunkanbieters und beklagt langsame Internetgeschwindigkeiten. „Einfach nur noch lächerlich“, meint ein weiterer Nutzer. „Ich fühle mich in die Zeit der Modems zurückgesetzt.“ Seit dem 5. Juli verzeichnet Vodafone nach eigener Angabe Störungen in seinem Kabelglasfasernetz im Bereich Lingen und Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-vodafone-kunden-klagen-ueber-glasfaserprobleme-309106.html