Grafschafter vermissen Familie, Frisör und Golfplatz

Kontaktbeschränkungen, geschlossene Restaurants und Läden, auch das Vereinsleben liegt brach. Die Menschen müssen in diesen Tagen auf vieles verzichten. Die GN haben in der Nordhorner Innenstadt einmal nachgefragt: Was vermissen Sie am meisten?