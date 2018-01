Empfehlung - Grafschafter Unternehmen drängen auf schnelle Datennetze

Nordhorn. Beim Neujahrsempfang der Wirtschaftsvereinigung hat ihr Vorsitzender Wilfried Holtgrave einen Schwerpunkt auf die umfassende Anbindung an schnelle Datenleitungen gelegt. Auf Glasfaser basierte Netze, wenn auch teuer, seien auch abseits der Ballungsgebiete in Landstrichen mit einer geringeren Siedlungsdichte erforderlich für die Standortattraktivität. Und die ist, wie Holtgrave unmissverständlich klar machte, in der Grafschaft in Gefahr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-unternehmen-draengen-auf-schnelle-datennetze-221539.html