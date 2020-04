Grafschafter und Emsländer verstoßen gegen Kontaktverbote

Nordhorn/Lingen Die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim hat auch am Mittwoch erneut die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen überprüft. Auf dem Marktplatz in Lingen wurden am Abend vier Männer angetroffen. Sie hielten sich gemeinsam dort auf und konsumierten Alkohol. Die Polizisten stellten die Personalien der Männer fest und erteilten einen Platzverweis.

Private Feiern in Meppen und Nordhorn

Wenig später wurden die Beamten zu einer Ruhestörung in die Von-Tresckow-Straße gerufen. Auch hier hielten sich mehrere Personen in einer Wohnung auf, hörten lautstark Musik und tranken Alkohol. Die dort nicht wohnhaften Männer wurden der Wohnung verwiesen. Ähnliches spielte sich laut Polizei in Meppen und Nordhorn ab. Die Polizei beendete auch hier private Feierlichkeiten in mehreren Wohnungen. Gegen die betroffenen Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Kontaktverbote gelten weiterhin

Die Kontaktbeschränkungen der nicht in einer häuslichen Gemeinschaft lebenden Personen bleiben bis zum 3. Mai bestehen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dies bedeute auch weiterhin, dass der Aufenthalt im Freien nur mit einer nicht im eigenen Haushalt lebenden Person gestattet ist. Auch die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern behält Bestand. Im privaten Bereich sollte die Anzahl der Kontakte weiterhin auf ein Minimum begrenzt sein.