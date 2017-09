Grafschafter übertreffen Stadtradeln-Ergebnis

Nordhorn. Nach genau drei Wochen endete jetzt der Aktionszeitraum für das Grafschafter Stadtradeln. Ergebnis: Die Teilnehmer haben es geschafft, das Ergebnis des vergangenen Jahres nochmals zu toppen. Exakt 681.399 Kilometer wurden von 3801 Fahrradfahrern zurückgelegt; im Jahr zuvor waren es 646.633 Kilometer. Diese neue Strecke entspricht der 17-fachen Länge des Äquators. Damit vermieden wurden nach Angaben der Verwaltung 96.759 Kilogramm Kohlendioxid (CO2). Aktuell ist die Grafschaft Bentheim bundesweit Zehnter, allerdings können noch einige am Stadtradeln-Wettbewerb teilnehmende Kommunen ihre Kilometer nachtragen.

„Welchen Platz wir letztlich auch besetzen werden: Das Ergebnis ist in jedem Fall hervorragend und bestätigt eindrucksvoll unsere Bemühungen, eine sehr fahrradfreundliche Verkehrsinfrastruktur vorzuhalten. Mein Dank gilt den Organisatoren in den kreisangehörigen Kommunen und natürlich allen, die an diesem Wettbewerb mitgemacht haben“, sagte Landrat Friedrich Kethorn.