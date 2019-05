Grafschafter sind stolz auf ihren Feuerwehrnachwuchs

In 20 Ortsfeuerwehren in der Grafschaft Bentheim gibt es 13 Jugendfeuerwehren (plus eine frisch gegründete in Ohne) und eine Kinderfeuerwehr. Über das Engagement der jungen Feuerwehrleute und ihrer Betreuer wurde beim Kreisjugendfeuerwehrtag berichtet.