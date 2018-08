Empfehlung - Grafschafter Störche suchen Futter auf Mülldeponien

Nordhorn Wurden im vergangenen Jahr noch 23 Brutpaare gezählt, die 43 Jungtiere großziehen konnten, waren es in diesem Jahr bereits 30 Brutpaare mit 65 Jungen, teilt Weißstorchbetreuer Wilfried Jürges von der Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz Niedersachsen/Bremen des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) mit. Damit sei der Bestand wilder Weißstörche in der Grafschaft Bentheim besonders hoch. Einen großen Anteil an dieser positiven Entwicklung hat laut Jürges der Tierpark Nordhorn: „Hier scheinen sich die Störche besonders wohlzufühlen, und das, obwohl mit einer Ausnahme keine Zufütterung stattfindet.“ Die Storcheneiche mit 14 belegten Nestern hebt er besonders hervor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-stoerche-suchen-futter-auf-muelldeponien-246600.html