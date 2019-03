Grafschafter SPD wird 100 Jahre alt: Nicht nur Blick zurück

Im Jahr 1919 entstanden erste SPD-Ortsvereine in Nordhorn, Bad Bentheim und Schüttorf. Auf 100 Jahre Sozialdemokratie in der Grafschaft blickt die Kreis-SPD am 30. März in Nordhorn zurück – und richtet dabei den Blick zurück, aber auch in die Zukunft.