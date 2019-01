Empfehlung - Grafschafter SPD will Klimawandel zum zentralen Thema machen

Nordhorn Die Wahl des Landrats sowie die Bürgermeisterwahlen in Nordhorn und Uelsen, die am 26. Mai gemeinsam mit der Europawahl abgehalten werden, stehen für die Grafschafter SPD im Mittelpunkt des Jahres 2019. SPD-Kreisvorsitzende Silvia Pünt-Kohoff und der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kreistag, Gerd Will, sehen diesem Wahljahr „mit Spannung und Optimismus“ entgegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-spd-will-klimawandel-zum-zentralen-thema-machen-274636.html