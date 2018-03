Empfehlung - Grafschafter SPD: Ja zur GroKo, aber Warnschuss gehört

Nordhorn. „Ich bin erleichtert, aber glücklich ist etwas anderes“, sagte am Sonntagvormittag kurz nach Bekanntgabe des Mitgliedervotums in Berlin die Grafschafter SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder gegenüber den GN. Dass die SPD-Mitglieder mit 66 Prozent für den Koalitionsvertrag gestimmt und somit den Weg für eine Regierungsbildung frei gemacht hatten, erfuhr sie daheim in Schüttorf. Die Abgeordnete war in den vergangenen Tagen von einem knappen, aber doch positiven Ergebnis des Votums ausgegangen: „Ich habe großes Verständnis für den Wunsch – insbesondere der Jusos –, dass unsere Partei sich durch klare sozialdemokratische Inhalte und partizipative Strukturen auszeichnen möge. Gleichwohl habe ich stets deutlich gemacht, dass dafür die Chancen auf der Oppositionsbank kaum möglich sein werden“, erklärte die SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Mittelems.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-spd-ja-zur-groko-aber-warnschuss-gehoert-227815.html