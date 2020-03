Empfehlung - Grafschafter Schulen begegnen Ausfall mit Onlineaufgaben

Nordhorn Die Corona-Ausbreitung erreicht wahrscheinlich nun auch in Niedersachsen das Schulsystem. Am Donnerstagnachmittag hat das niedersächsische Kulturministerium empfohlen, dass alle Allgemein- und Berufsbildenden Schulen ab Montag, 16. März, vorübergehend geschlossen werden. Eine Schulschließung bis Ende März würde bedeuten, dass die Schüler vier Wochen am Stück zu Hause bleiben würden und erst nach den Osterferien Mitte April wieder zur Schule gehen könnten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-schulen-begegnen-ausfall-mit-onlineaufgaben-347542.html