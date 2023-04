Grafschafter Schüler erleben Schnuppertag im Beruf

Druckerei statt Klassenraum, Interviews führen statt Matheunterricht: Zahlreiche Grafschafter Schülerinnen und Schüler haben beim Zukunftstag am Donnerstag für einen Tag in verschiedene Berufsfelder hineingeschnuppert. Zwölf Schüler haben diesen Tag bei den Grafschafter Nachrichten verbracht. Luis Bloemendal, Hendrik Busman und Joris Beckhuis haben dabei ihren ersten Zeitungsartikel verfasst:

Schüler erleben einen Tag bei den Grafschafter Nachrichten

/ In der EDV zeigt Nico Kerkhoff Peter und Luise seine Aufgaben. Foto: Westdörp © Westdörp, Werner Jan schaut Hans-Peter Ollech über die Schulter. Foto: Westdörp © Westdörp, Werner Holger Wilkens erklärt, wie die Sportredaktion bei den GN arbeitet. Foto: Westdörp © Westdörp, Werner Luis Bloemendal (von links) Hendrik Busman und Joris Beckhuis schreiben einen GN-Artikel über den Zukunftstag. Foto: Strempel

Die Schüler Peter und Luise stehen im Serverraum der Grafschafter Nachrichten. Sie nehmen am Zukunftstag teil und möchten mehr über den Beruf eines IT-lers erfahren. Die beiden Schüler sind sehr überrascht, wie groß das ganze Verlagsgebäude der GN ist. „Ich finde es sehr kompliziert, aber auch interessant“, sagt Peter.

Beim Zukunftstag dürfen Schülerinnen und Schüler Einblicke in verschiedene Berufe bekommen. Bei den Grafschafter Nachrichten haben die Schüler in fünf verschiedene Bereiche reingeschaut. Für sie ging es um 9 Uhr los mit einer Vorstellungsrunde. Marcel Thiele aus der Personalabteilung hat den Schülern erklärt, wie das Unternehmen aufgebaut ist.

Die Schüler wurden dann in zwei Gruppen eingeteilt und durch das Verlagsgebäude geführt. Dann wurden die Schüler in ihre eigenen Abteilungen gebracht. Für Jan ging es beispielsweise in das Marketing. Er war sehr überrascht darüber, dass das E-Paper der GN genauso aufgebaut ist wie die gedruckte Tageszeitung. Den Einblick fand er sehr interessant, für ihn steht aber fest, dass er später lieber auf dem Hof seiner Eltern arbeiten möchte.