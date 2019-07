Grafschafter Rekord: 35 Weißstorchpaare 76 Jungvögel groß

Ihr Schnabelklappern ist in diesem Sommer vielfach in der Grafschaft zu hören. 76 Jungtiere haben Vogelkundler in diesem Jahr erfasst. Doch der Aufenthalt der langbeinigen Tiere dauert in der Region nicht mehr lange an.