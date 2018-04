Empfehlung - Grafschafter Politiker Gerd Will weiter im SPD Vorstand

gn Nordhorn. Der stellvertretende SPD Vorsitzende in Weser Ems, Gerd Will ist auf dem SPD-Landesparteitag am Wochenende in Bad Fallingbostel erneut in den Landesvorstand der niedersächsischen SPD gewählt worden. Neben Will wurde die SPD Chefin im Emsland Andrea Kötter in den Landesvorstand gewählt. Damit sind auch in den nächsten Jahren die Grafschaft Bentheim und das Emsland auf Landesebene vertreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-politiker-gerd-will-weiter-im-spd-vorstand-232631.html