Grafschafter mögen noch den Diesel

Keiner mag mehr Diesel. Keiner? Das lässt sich für die Grafschaft so nicht sagen: Hier hat der Dieselbestand von 2017 auf 2018 um 937 Diesel-Pkw zugenommen. So steht es in der Bestandsanalyse für 2018, die das Kraftfahrtbundesamt jetzt veröffentlicht hat.