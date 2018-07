Empfehlung - Grafschafter Landwirtschaft braucht dringend Regen

Wietmarschen Hermann Heilker steht vor einem großen Maisfeld in Wietmarschen und zeigt auf die Blätter, die sich zusammengerollt haben und nicht mehr so kräftig grün glänzen. „Das ist eine Reaktion auf die anhaltende starke Hitze und dem daraus resultierenden Wassermangel. Wir bräuchten in der gesamten Grafschaft dringend Regen“, sagt der Kreislandwirt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-landwirtschaft-braucht-dringend-regen-242016.html