Grafschafter Landwirte demonstrieren am Freitag in Bremen

Nordhorn/Bremen Um 6 Uhr in der Früh wollen sich rund 170 Grafschafter Landwirte am Freitag mit ihren Kollegen in Bawinkel im Emsland treffen, um von dort aus nach Bremen zur Kundgebung des Bündnisses „Land schafft Verbindungen“ zu fahren. „Es wird in Bremen und in Hannover protestiert. Wir rechnen mit etwa 3000 Traktoren in Bremen und 2500 bis 3000 Teilnehmern in Hannover“, berichtet Landwirt Henning Stegemann den GN. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-landwirte-demonstrieren-am-freitag-in-bremen-339897.html