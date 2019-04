Empfehlung - Grafschafter Krankenhäuser nicht von Streiks betroffen

Nordhorn/Bad Bentheim Die Medizinergewerkschaft Marburger Bund hat bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik in Frankfurt aufgerufen. Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) streiten um höhere Löhne und verbesserte Arbeitsbedingungen für knapp 55.000 Ärzte an rund 500 kommunalen Kliniken. Die Nordhorner Euregio Klinik sowie das Paulinenkrankenhaus in Bad Bentheim sind bisher nicht von den Streiks betroffen. Wie Euregio-Klinik-Geschäftsführer Michael Kamp auf GN-Nachfrage erklärt, beteiligen sich seiner Kenntnis nach keine Nordhorner Ärzte an den Streiks in Frankfurt. Patienten müssten nicht mit Einschränkungen zu rechnen. Nach Angaben des Bentheimer Paulinenkrankenhauses sind die Ärzte auch hier regulär im Dienst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-krankenhaeuser-nicht-von-streiks-betroffen-291426.html