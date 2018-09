Empfehlung - Grafschafter Kommunen nehmen mehr Flüchtlinge auf

Nordhorn Die Zeiten, in denen über Nacht Reisebusse mit Dutzenden Flüchtlingen von der Erstaufnahmeeinrichtung in Bramsche in die Grafschaft gefahren wurden, sind vorbei. Neuzuweisungen von Familien und Einzelpersonen gibt es aber in den vergangenen Monaten wieder verstärkt, da in Bramsche kaum noch Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-kommunen-nehmen-mehr-fluechtlinge-auf-257805.html