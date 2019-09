Grafschafter Kinder feiern „ihren“ Tag

„Die Kinder haben Rechte“ heißt das Motto des diesjährigen Weltkindertages, der am Freitag in Kindertagesstätten überall in der Grafschaft gefeiert wurden. In Neuenhaus ließen Mädchen und Jungen Ballons steigen, in Gildehaus feierten sie vor der Kirche.