Empfehlung - Grafschafter KFD-Frauen sind von Papstbrief enttäuscht

Nordhorn „Bei einer Blitzumfrage unter unseren Mitgliedern haben sich die meisten enttäuscht zum aktuellen Lehrschreiben von Papst Franzikus geäußert. Der Brief enthält umfangreiche Aussagen zu Umwelt- und Naturschutz im Amazonasgebiet. Aber nur wenige zu Frauen in Weiheämtern“, bringt Sigrid Grummich, Teamsprecherin der Katholischen Frauen Deutschlands (KFD in der Grafschaft Bentheim, die Stimmung auf den Punkt. Immerhin 13 Gemeinschaften mit 3000 Frauen zählt der Verband in der Region.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-kfd-frauen-sind-von-papstbrief-enttaeuscht-346020.html