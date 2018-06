Empfehlung - Grafschafter kandidieren für erste Landespflegekammer

Nordhorn Wenn sich Ende Juni Niedersachsens erste Pflegekammer konstituiert, damit Beschäftigte in Zukunft direkten Einfluss auf die Gesundheitspolitik ausüben können, dann wollen fünf Pflegekräfte aus der Grafschaft Bentheim dabei sein. Jessica Wolken (33), Altenpflegerin aus Emlichheim, Altenpfleger und Ausbilder Andreas Zafri (34) und Krankenpfleger Thorsten Lohuis (39) aus Neuenhaus sowie Kinderkrankenpflegerin Gertrud Greve (57) und der Pflegedienstleiter der Euregio-Klinik, Bernhard Alsmeier (59) aus Nordhorn, kandidieren auf der Liste „Stimme der Pflege im Nordwesten“ für die neu zu gründende Kammerversammlung als höchstes Organ der Pflegekammer. Niedersachsen ist eines von nur drei Bundesländern, die eine Pflegekammer einrichten, um den rund 80.000 Pflegekräften eine Mitsprachemöglichkeit in der Gesundheitspolitik zu geben. Der Plan war 2013 Bestandteil des rot-grünen Koalitionsvertrages und wurde 2016 per Gesetz auf den Weg gebracht. Die Pflegekammer ist nicht unumstritten. Dennoch haben sich bereits gut 46.000 Angehörige von Pflegeberufen für die Wahl registrieren lassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-kandidieren-fuer-erste-landespflegekammer-239637.html