Die Grafschafter Jugendhäuser wie etwa das „Komplex“ in Schüttorf können langsam wieder für eine begrenzte Teilnehmerzahl öffnen. Die Folgen der Corona-Pandemie spüren aber auch sie. In einer Zoom-Konferenz sprachen Leiter der Jugendhäuser mit dem SPD- Fraktionsvorsitzenden Gerd Will über künftige Möglichkeiten. Foto: Konjer