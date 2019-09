Empfehlung - Grafschafter Insektenwelt: Streifen schützen Nachwuchs

Nordhorn Der Klimawandel hat nicht nur uns Menschen im Griff. Auch viele Tiere stehen vor neuen Herausforderungen, nicht selten sind sie in ihrer Existenz bedroht. Es gibt allerdings auch Arten, die vom wärmeren Klima profitieren und ihr Verbreitungsgebiet erweitern können. Dazu zählt auch die Streifenwanze (Graphosoma lineatum), eine überaus wärmeliebende Art aus der Familie der Baumwanzen. Von 40.000 Wanzenarten weltweit finden sich rund 3000 in Europa, 800 davon auch in Deutschland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-insektenwelt-streifen-schuetzen-nachwuchs-316434.html