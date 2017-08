Empfehlung - Grafschafter Gymnasien müssen in Grundschulen aushelfen

Nordhorn. Um den Lehrermangel an Grundschulen zu lindern, müssen Grafschafter Gymnasien kurzfristig Lehrkräfte abgeben. Das hat die Landesschulbehörde am vergangenen Freitag angeordnet – zwei Tage nach Beginn des Schuljahres. In den betroffenen Gymnasien herrsche „blankes Entsetzen“, „Fassungslosigkeit“ und „völliges Unverständnis“, berichten Schulleiter und Lehrer im Gespräch mit den GN. Während einige Schulen diesen überraschenden personellen Aderlass noch ausgleichen können, hat das Gymnasium Nordhorn angekündigt, neben freiwilligen Angeboten auch Pflichtunterricht streichen zu müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-gymnasien-muessen-in-grundschulen-aushelfen-203275.html