Grafschafter Genossen feiern Weils Triumph

Neuenhaus/Nordhorn. Um ein Haar wäre es ein sehr intimer Moment geworden. Dann hätte Gerd Will die erste Prognose in einem Hinterzimmer der „Burgschänke“ in Neuenhaus allein mit einem alkoholfreien Bier vor dem guten, alten Röhrenfernseher erlebt. Doch um kurz vor 18 Uhr kommen gerade noch rechtzeitig vier SPD-Anhänger, um mit ihrem Kandidaten die ersten Zahlen zu feiern. Auch wenn die Gesellschaft überschaubar ist, ist die Stimmung doch bestens. „Die SPD ist stärkste Kraft. Wir haben gewonnen, während die CDU verloren hat“, freut sich Gerd Will und stößt mit seinen Anhängern an. Da klingelt auch schon das Telefon. Gerd Will geht ran, sagt: „Alles paletti!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-genossen-feiern-weils-triumph-211183.html