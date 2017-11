Grafschafter gedenken an Reichspogromnacht

Am 9. November 1938 begann in der Reichspogromnacht die Zerschlagung der jüdischen Gemeinde, die knapp später in der Ermordung ihrer Mitglieder endet. Alljährlich gedenken die Grafschafter ihrer jüdischen Bürger, die Opfer des Verbrechens wurden.