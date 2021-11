Am früheren Standort der Neuenhauser Synagoge an der Klinkhamerstraße erinnert heute eine Tafel an das vor 83 Jahren zerstörte Gotteshaus. Neben vielen Bürgern gedachten auch Schüler der Ereignisse vom 9. November 1938. Die Jugendlichen hatten Wortbeiträge vorbereitet. Foto: Hille