Grafschafter Fußballfans trauern nach Spiel gegen Korea

Nordhorn. Die deutschen Fans verfolgten angespannt beim Public Viewing auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn das Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Südkorea. Nach zwei Toren in der Nachspielzeit ist für den Weltmeister von 2014 bereits in der Vorrunde Schluss. Was sagen die Fans zu dem Aus der Nationalelf?