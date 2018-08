Empfehlung - Grafschafter Freibäder verzeichnen Besucherrekorde

Nordhorn/Uelsen/Schüttorf/Bad Bentheim Vollbepackt mit Badeinseln, Handtüchern und Sonnenmilch stehen schon am Morgen die Besucher am Nordhorner Delfinoh in der Warteschlange vor der Kasse. Drei- bis dreieinhalbtausend Gäste zählt das größte Freibad in der Grafschaft derzeit pro Tag. Um den Besucheransturm zu bewältigen, öffnen die Mitarbeiter des Bades zeitweise die zweite Kasse an dem alten Eingang des Freibades.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-freibaeder-verzeichnen-besucherrekorde-245106.html