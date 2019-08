Empfehlung - „Grafschafter Fietsenfestival“ geht in zweite Runde

Nordhorn Ein noch umfassenderes Programm verspricht Friedrich Kethorn, Landrat des Landkreises Grafschaft Bentheim, für das „2. Grafschafter Fietsenfestival“ am 24. und 25 August am Kloster Frenswegen in Nordhorn. Nach dem Auftakt 2017 soll die zweite Auflage des Fahrrad-Themenwochenendes mit Vorträgen, Vorführungen und Mitmachangeboten für Erwachsene und Kinder sowie einer „Abba“-Coverband erneut Tausende Besucher locken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-fietsenfestival-geht-in-zweite-runde-313142.html