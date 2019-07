Empfehlung - Grafschafter Feuerwehren rüsten sich für Flächenbrände

Nordhorn Der heiße Sommer 2018 und die vielen – teilweise sehr großen – Flächenbrände in der Natur haben die Grafschafter Feuerwehren in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Nachdem auch in den vergangenen Monaten kaum Regen fiel und der Boden oft völlig ausgetrocknet ist, nehmen die Einsatzkräfte Alarmierungen zu Bränden in Wald und Feld sehr ernst. „Wir sagen: Im Zweifelsfall lieber eine Feuerwehr mehr alarmieren. Und löschen Flächenbrände mit besonders viel Wasser sehr gründlich“, beschrieb Kreisbrandmeister Uwe Vernim auf Nachfrage der GN. Das sei auch mit der Leitstelle so besprochen, die in soclhen Fällen direkt bei der Alarmierung anböte, weitere Kräfte azu schicken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-feuerwehren-ruesten-sich-fuer-flaechenbraende-305793.html