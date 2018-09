Grafschafter Feuerwehren rücken Mittwoch nach Meppen aus

Nordhorn/Meppen Die Anforderung der Amtshilfe mit weiteren Fachzügen erreichte am Montag die Grafschafter Kreisfeuerwehrbereitschaft durch Regierungsbrandmeister Matthias Rötger. Die Löschkräfte von Vechte und Dinkel gehen von Mittwoch ab 17 Uhr bis kommenden Freitag, 8 Uhr, in den Einsatz bei der WTD Meppen. Auf dem Testgelände der Bundeswehr stehen seit dem 4. September rund fünf Hektar Moorland in einem Schwelbrand, der nur äußerst schwer zu löschen ist. Unterstützung kam für die Einsatzkräfte in Meppen auch schon in der vergangenen Woche vom THW-Ortsverband Nordhorn.

Wie Kreisbrandmeister Uwe Vernim mitteilte, werden ab Mittwoch fünf Löschfahrzeuge in Staffelstärke mit zusätzlich fünf Tragkraftspritzen abgestellt. In Absprache mit den Stadt- und Gemeindebrandmeistern gehen Kräfte der Feuerwehren Emlichheim, Uelsen, Wietmarschen, Schwartenpohl, Neuenhaus, Georgsdorf und Schüttorf, deren Fahrzeuge alle über entsprechende Pumpenleistungen verfügen, in den Einsatz.

Die Leitung dieser Einsatztruppe hat der Kreisbereitschaftsführer mit seinem Stellvertreter. Treffpunkt für die Einheiten ist das Feuerwehrhaus Wietmarschen am Mittwoch um 16 Uhr. Vernim: „Da hier spezielle Fähigkeiten angefordert wurden, konnten wir nicht auf einen Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft zurückgreifen.“

An die Grafschafter Feuerwehrkameraden schrieb Vernim weiter: „Ich bitte alle um Verständnis, das ich nicht alle Feuerwehren hier berücksichtigen konnte. Ich bin mir durchaus bewusst, das sicher jeder Feuerwehrkamerad, jede Feuerwehrkameradin, für den Einsatz zur Verfügung gestanden hätte. Ich wünsche allen Kameradinnen und Kameraden, dass sie gesund und mit einer neuen Einsatzerfahrung aus dem Einsatz zurückkommen. Allen anderen möchte Ich sagen, eure Einsätze werden auch noch kommen.“