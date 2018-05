Empfehlung - Grafschafter „Feuerkämpfer“ meistern 770 Treppenstufen

gn Nordhorn/Berlin. Am „8. Berlin Firefighter Stairrun“ (8. BSF) haben kürzlich auch wieder Grafschafter Feuerwehrsportler teilgenommen. Aufgabe war ein Treppenlauf im Park-Inn-Hotel am Alexanderplatz in Berlin. Die Feuerwehrkameraden, darunter auch Frauen, mussten in vollständiger Einsatzkleidung und angeschlossenem Atemschutzgerät 39 Stockwerke mit mehr als 770 Stufen des Hotels erklimmen – das sind 110 Höhenmeter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-feuerkaempfer-meistern-770-treppenstufen-236227.html