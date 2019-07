Grafschafter Fahrrad-Tarif für die neuen Züge

Nordhorn Den Fietsenbus kennen die Grafschafter schon, nun bietet sich der Zug als weiteres Transportmittel an – sowohl zwischen Bad Bentheim, Nordhorn und Neuenhaus als auch landesweit. Darauf weist die Bentheimer Eisenbahn in einer Pressemitteilung hin.

Die Bentheimer Eisenbahn fährt im Auftrag der Landesnahverkehrsgesellschaft Hannover (LNVG) und unterliegt somit dem Niedersachsentarif. Für die Fahrradmitnahme ist in diesem Bereich ein Betrag von 5 Euro pro Rad und Tag zu entrichten. Dieser Preis gilt für beliebig viele Fahrten in allen Nahverkehrszügen im gesamten Geltungsbereich des Niedersachsentarifs.

An diesem Tag können beispielsweise Fahrten mit dem Fahrrad von Nordhorn nach Hamburg oder Bremen und zurück nach Nordhorn unternommen werden. Die Mitnahme eines Kinderfahrrades von einem Kind unter sechs Jahren ist zudem kostenfrei. Die Fahrradtageskarte im Niedersachsentarif gilt nur zur Radmitnahme in den Zügen.

Innerhalb der Grafschaft gibt es einen gesonderten Tarif für Bus und Bahn. In Kombination mit den drei Bus-Schiene-Kombitickets ist ein Betrag von 1,10 Euro für die Fahrradmitnahme pro Tag und Rad für Bus und Bahn zu entrichten.

Das Bus-Schiene-Kombiticket gilt täglich ab 9 Uhr (entsprechend ist die tatsächliche Abfahrtszeit) und in den Sommerferien, am Wochenende und an Feiertagen in Niedersachsen ab Betriebsbeginn. Nur bei Buchung folgender Bus-Schiene-Kombitickets ist der Aufpreis von 1,10 Euro für die Fahrradmitnahme innerhalb der Grafschaft Bentheim möglich:

Bus-Schiene-Kombiticket 1 – Niedergrafschaft-Ticket inklusive Nordhorn: 8,80 Euro.

– Niedergrafschaft-Ticket inklusive Nordhorn: 8,80 Euro. Bus-Schiene-Kombiticket 2 – Obergrafschaft-Ticket inklusive Nordhorn: 8,80 Euro.

– Obergrafschaft-Ticket inklusive Nordhorn: 8,80 Euro. Bus-Schiene-Kombiticket 3 – Grafschaft-Ticket (gesamte Grafschaft): 12,50 Euro.

Für den Kauf von Fahrkarten für die RB 56 der Bentheimer Eisenbahn am Bahnhof Bad Bentheim gibt es die Möglichkeit, die Fahrkarte im Lufthansa City Center Reisebüro zu kaufen. Die Öffnungszeiten des LCC Reisebüro Berndt sind montags bis freitags jeweils von 7 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr.

Außerhalb der Öffnungszeiten können die Fahrkarten entweder über die FahrPlaner-App oder am Automaten der Eurobahn erworben werden.